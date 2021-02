Zdravotníci v Trenčíne začali s očkovaním učiteľov

Trenčín 14. februára (TASR) - Zdravotníci z Fakultnej nemocnice (FN) Trenčín začali v nedeľu v Trenčíne s očkovaním pedagogických zamestnancov proti ochoreniu COVID-19. Vakcínu by malo dostať viac ako 900 učiteľov. Rovnaké očkovanie podstúpili aj seniori a ďalšie skupiny i v sobotu (13. 2.), keď v nemocnici a športovej hale dostalo vakcínu viac ako 2000 ľudí.



"Dnešné očkovanie je určené výlučne pre učiteľov a očkujeme učiteľov nielen z Trenčianskeho kraja. Nahlásilo sa 930 pedagógov," povedala pre TASR hovorkyňa FN Trenčín Martina Holecová. Dopoludnia podľa nej podali zdravotníci vakcínu od spoločnosti AstraZeneca proti ochoreniu COVID-19 už 405 učiteľom.



"Možnosť zaočkovať sa sme prijali veľmi pozitívne, využili sme ju všetci, ktorí sme mohli," priblížila učiteľka prvého stupňa na Základnej škole v Trenčianskej Teplej Lucia Gancarčíková. Tá spolu s kolegami tento týždeň už deti učila v prezenčnej forme. "Do školy nastúpilo približne 97 percent detí, tri percentá zostali doma. Pozitívne ohlasy boli i zo strany rodičov. Dúfame a veríme, že sa po prázdninách vrátime naspäť do školských lavíc," dodala pedagogička.



Zdravotníci z trenčianskej nemocnice v sobotu zabezpečili i ďalšie kolo plošného testovania vybraných skupín. "V sobotu sa nám podarilo zaočkovať 2048 osôb, z toho bolo zaočkovaných 1750 v mestskej športovej hale a zvyšní v našom vakcinačnom centre v nemocnici," priblížila Holecová. FN podľa nej plánuje minimálne preočkovať ľudí, ktorí dostali vakcínu v mestskej športovej hale.