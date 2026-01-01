< sekcia Regióny
Zdravotníci v UNB ošetrili počas Silvestra 471 ľudí
Autor TASR
Bratislava 1. januára (TASR) - Zdravotníci ošetrili v Univerzitnej nemocnici Bratislava počas Silvestra 471 ľudí, z toho 66 pacientov hospitalizovali. TASR o tom informovala hovorkyňa UNB Eva Kliská.
„Pre intoxikáciu alkoholom sme ošetrili 32 pacientov, 20 pacientov bolo ošetrených pre bolesti brucha a piati pacienti mali spôsobené rôzne tržné poranenia horných a dolných končatín,“ objasnila Kliská.
