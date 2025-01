Zdravotníci v UNB ošetrili v posledný deň v roku 354 pacientov

Bratislava 1. januára (TASR) - Zdravotníci v Univerzitnej nemocnici Bratislava (UNB) ošetrili v posledný deň v roku 354 pacientov. Informovala o tom hovorkyňa UNB Eva Kliská. Pacienti prichádzali v silvestrovský deň s rôznymi diagnózami. Veľa z nich si spôsobilo zranenia po páde, keď boli pod vplyvom alkoholu.



"Jeden pacient to prehnal s alkoholom do takej miery, že upadol do bezvedomia a naši zdravotníci ho museli resuscitovať. Sedemdesiattriročná žena pod vplyvom alkoholu spadla na silvestrovskej zábave zo schodov a bola k nám prevezená s vážnym krvácaním do mozgu," informovala hovorkyňa UNB.



Na pracovisku popálenín boli ošetrené dve ženy. Jedna z nich je v kritickom stave, napojená na umelú pľúcnu ventiláciu, popáleniny má na 43 percentách tela. "Tieto zranenia si spôsobila počas prilievania horľavej kvapaliny do krbu. Jej kamarátka, ktorá sa ju snažila uhasiť, si tiež spôsobila popáleniny rúk a tváre, je však mimo ohrozenia života," priblížila Kliská.