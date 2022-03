Zdravotníci v UNLP Košice pomôžu denne 15 až 20 utečencom z Ukrajiny

Košice 17. marca (TASR) – V košickej Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura (UNLP) poskytujú pomoc vojnovým utečencom z Ukrajiny v centre Ukraine Care Center (UCC). "Denne príde 15 – 20 pacientov. Mnohí z nich potrebujú predpísať lieky alebo zdravotnícke pomôcky, alebo prídu preto, že majú vysoký krvný tlak, teplotu či respiračné ochorenia," priblížila Oksana Bazel-Slafkovská, internistka, ktorá UCC vedie.



Častejšie podľa nej chodia onkologickí pacienti a tiež tehotné ženy, ktoré potrebujú vyšetrenia. UCC s ambulanciami je zriadené v Pavilóne zdravia v areáli na Rastislavovej ulici. Od minulého týždňa ho začali aktívne vyhľadávať utečenci z Ukrajiny, ktorí potrebujú zdravotnú starostlivosť. Hovorkyňa UNLP Monika Krišková vo štvrtok zároveň informovala, že aktuálne sú v nemocnici hospitalizovaní piati pacienti z Ukrajiny.



Bazel–Slafkovská je 34-ročná lekárka pôvodom z Ukrajiny, v UNLP pôsobí už sedem rokov. "Je to ťažké, mám na Ukrajine rodinu, veľmi ťažko to všetci prežívame. Tu v centre sa snažíme spraviť pre pacientov všetko, čo sa dá, pomôžeme každému, ako sa len dá. Samozrejme, robíme aj zbierky zdravotníckeho materiálu, potravín, aby sme ich mohli posielať ľuďom na Ukrajinu," skonštatovala lekárka. Spolu s ňou poskytujú zdravotnú starostlivosť v UCC ďalší dvaja lekári, sestra z Ukrajiny a slovenský zdravotnícky personál.



"Našu pomoc vyhľadávajú mnohí, lebo im dochádzajú lieky. Útek pred vojnou ich zdravotnému stavu nijako nepomohol. Keď cestujú aj niekoľko dní v život ohrozujúcich podmienkach, keď dlhé hodiny čakajú vonku v chladnom počasí, to všetko môže ich zdravotný stav zhoršiť," doplnil lekárkin kolega stomatochirurg Vladyslav Gorvat. Väčšina onkologických pacientov prichádza podľa neho po operácii, po ožarovaní alebo po chemoterapii, a prichádzajú s tým, že liečba nie je ukončená. "Okrem základných liekov či pomôcok ich odporúčame na Východoslovenský onkologický ústav, ktorý je v blízkosti UNLP," dodal Gorvat.



Väčšina personálu v UCC sú Ukrajinci, takže vedia s utečencami dobre komunikovať a vysvetliť kolegom aj na iných medicínskych pracoviskách, čo je potrebné.