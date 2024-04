Zdravotníci v Žiline pomáhali počas Veľkej noci stovkám pacientov

Žilina 2. apríla (TASR) - Zdravotníci z Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) v Žiline ošetrili na urgentnom príjme, ambulantnej pohotovosti pre dospelých a ambulantnej pohotovosti pre deti a dorast počas Veľkej noci stovky pacientov. Prevládali u nich vážne zlomeniny, bolesti na hrudníku či brucha, srdcovo-cievne a neurologické ťažkosti, ale aj problémy spojené s alkoholom. TASR o tom v utorok informovala hovorkyňa nemocnice Zuzana Fialová.



Urgentný príjem FNsP Žilina vyhľadalo počas Veľkej noci, teda od piatka 29. marca do pondelka 1. apríla, približne 130 pacientov denne. Aj počas týchto sviatkov boli medzi nimi akútne prípady, ale aj ľudia, ktorí vyšetrenie u lekára odkladali. "Až zhruba polovica pacientov prišla so zraneniami, ktoré boli spojené so športom či prácami v domácom prostredí. Išlo napríklad o vážne zlomeniny v oblasti chrbtice a panvy či vážne poranenie mozgu," uviedla Fialová.



V nočných hodinách to boli podľa nej úrazy spôsobené pod vplyvom alkoholu. Na urgentnom príjme prijali počas sviatkov spolu 18 ľudí pod vplyvom alkoholu, z toho deväť bolo v ťažkom stave. "Počas Veľkonočnej nedele potrebovali ošetrenie štyria pacienti, ktorí boli do žilinskej nemocnice privezení po polnoci spoločne z diskotéky," doplnila.



Pacientov priviezlo denne počas Veľkej noci približne 30 sanitiek. "V ambulancii vnútorného lekárstva urgentného príjmu poskytli lekári zdravotnú starostlivosť najčastejšie pri bolestiach na hrudníku a vysokom krvnom tlaku. Chirurgická ambulancia ošetrila pacientov najmä s bolesťami brucha," priblížila ďalej hovorkyňa FNsP.



Ambulantnú pohotovostnú službu pre dospelých vyhľadala počas Veľkej noci približne stovka pacientov denne. Najčastejšie prichádzali so srdcovo-cievnymi, neurologickými a respiračnými ťažkosťami. Na pohotovosti pre deti a dorast ošetrili lekári cez sviatky takmer 300 pacientov. Pomoc potrebovali predovšetkým pri vírusových a tráviacich ťažkostiach. Ústavná pohotovostná služba prijala a ošetrila po 22.00 h ďalších 30 detských pacientov.



"Veľkonočné sviatky priniesli výrazný počet ošetrených pacientov, a to či už na urgentnom príjme, alebo na jednotlivých pohotovostiach. Poskytnúť zdravotnú starostlivosť takému množstvu ľudí je náročná práca, ktorú však zdravotníci zvládajú absolútne perfektne," skonštatoval riaditeľ žilinskej nemocnice Juraj Kacian.