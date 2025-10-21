< sekcia Regióny
Zdravotníci vykonali počas horúcich dní 25 kontrol na pracoviskách
Odborní pracovníci v spolupráci s Odborom objektivizácie faktorov životných podmienok vykonali merania tepelno-vlhkostnej mikroklímy, ktoré sú rozhodujúce pri posudzovaní podmienok na pracovisku.
Autor TASR
Bratislava 21. októbra (TASR) - Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava vykonal počas mimoriadne teplých dní 25 kontrol na pracoviskách, kde vysoké teploty mohli ohroziť zdravie zamestnancov. TASR o tom informovala hovorkyňa RÚVZ Katarína Nosálová.
„Celkovo sme vykonali 25 kontrol - z toho šesť na základe podnetov od zamestnancov (z toho tri boli opodstatnené). Zamerali sme sa najmä na vnútorné prostredie budov (21 kontrol), ale predmetom našej pozornosti boli aj vonkajšie priestory (štyri kontroly),“ uviedla regionálna hygienička Eva Fitzová.
Odborní pracovníci v spolupráci s Odborom objektivizácie faktorov životných podmienok vykonali merania tepelno-vlhkostnej mikroklímy, ktoré sú rozhodujúce pri posudzovaní podmienok na pracovisku. V prípadoch, kde boli zistené porušenia vyhlášky o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci alebo vyhlášky o požiadavkách na vnútorné prostredie budov, úrad uložil pokuty.
Pripomenul, že nevhodné mikroklimatické podmienky môžu viesť k prehriatiu organizmu, zníženej výkonnosti, vyčerpaniu, dehydratácii či dokonca ku kolapsu.
