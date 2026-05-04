Zdravotníci z B. Bystrice a Popradu odohrajú futbalový zápas
Autor TASR
Banská Bystrica 4. mája (TASR) - Zdravotníci z Fakultnej nemocnice F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici a Nemocnice Poprad sa stretnú vo vzájomnom priateľskom futbalovom zápase. Biele plášte vymenia za futbalové dresy vo štvrtok 14. mája, podujatie sa bude konať na štadióne Vojenského športového centra (VŠC) Dukla na Štiavničkách. Na tlačovom brífingu o tom v pondelok informovali riaditelia oboch nemocníc.
Myšlienka zorganizovať priateľský futbalový zápas medzi nemocnicami vznikla v popradskej nemocnici, kde pravidelne organizujú pre zamestnancov športové dni. Cieľom vzájomného zápasu je podporiť spoluprácu, budovať vzájomné vzťahy a tímového ducha medzi zdravotníkmi.
„Spolupráca je presne to, čo sa učíme a budujeme v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti ako multidisciplinárne tímy. Myslím si, že aj vytváranie spolupráce a výziev športového charakteru medzi jednotlivými nemocnicami je presne to, čo by nás mohlo v tej našej vzájomnej tímovej práci naozaj posúvať ďalej,“ skonštatovala riaditeľka Rooseveltovej nemocnice Miriam Lapuníková.
Na futbalovom štadióne v Banskej Bystrici sa stretnú dva plnohodnotné futbalové tímy lekárov a ostatných zdravotníkov z banskobystrickej a popradskej nemocnice. Popradčania nastúpia v modrých dresoch, domáci v zelených.
„Naša práca nie je jednoduchá a práve šport veľmi dobre vplýva odreagovanie, ale aj podporenie kolektívu. Tu je to o to lepšie, že sa nepodporí len tímový duch v rámci nášho tímu a našich oddelení, ale nadviažeme aj nové priateľstvá s kolegami z popradskej nemocnice,“ poznamenal lekár a člen banskobystrického tímu Jakub Bača.
Futbalový zápas zdravotníkov sa uskutoční vo štvrtok 14. mája o 14.30 h, vstup na podujatie je pre verejnosť bezplatný. „Náš štadión pripravíme tak, ako keby to bol extraligový zápas. Poznám veľa špičkových lekárov, ktorí v sebe nesú to, čo vrcholoví športovci. Disciplínu, obrovské nasadenie a tímovosť,“ skonštatoval riaditeľ VŠC Dukla Gabriel Baran.
