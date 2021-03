Zdravotníci z bojnickej nemocnice zaočkovali približne 6300 ľudí

Bojnice 4. marca (TASR) - Zdravotníci z Nemocnice s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach doposiaľ podali vakcíny proti ochoreniu COVID-19 približne 6300 ľuďom. Očkovanie v tamojšom vakcinačnom centre podstúpili okrem zdravotníkov či pracovníkov v sociálnych službách i učitelia.



"Za tri mesiace sme u nás zaočkovali zatiaľ 6300 ľudí, rýchlosť vakcinácie bola daná tým, koľko nám pridelili vakcín. Prvý mesiac sme zaočkovali približne 2000, vo februári 4000 a v marci približne 300 osôb," konkretizoval riaditeľ NsP Prievidza Vladimír Vido. Vakcínu v Bojniciach podľa neho dostalo 691 učiteľov a 50 až 60 percent nemocničných zamestnancov.



"Myslím, že iná cesta, ako sa dostať z tohto marazmu, neexistuje. V nemocnici bolo doposiaľ počas prvej a druhej vlny chorých približne 120 zamestnancov. Po prvom preočkovaní máme k tomuto týždňu práceneschopných 40 pracovníkov. Už len po prvom očkovaní tak klesla ich pozitivita," ozrejmil Vido.



Bojnickú nemocnicu podľa neho vybrali spolu s Fakultnou nemocnicou v Trenčíne ako zariadenia, ktoré majú plniť dve úlohy, okrem vakcinácie i distribúciu vakcín do ostatných nemocníc na Slovensku. "Vakcíny sme distribuovali zatiaľ približne do 25 nemocníc, z veľkých je to tá v Poprade, Prešove, Nových Zámkoch či vojenská nemocnica," dodal.