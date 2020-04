V NsP Prievidza pre nedostatok respirátorov používajú plynové masky

Bojnice 9. apríla (TASR) - Zdravotníci z Nemocnice s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach využívajú pri liečení pacientov podozrivých na nový koronavírus takzvané plynové masky. Staršími maskami CM-4 z miestneho CO skladu sanujú nedostatok ochranných pomôcok.







Takzvané plynové masky, ktoré sú z miestneho CO skladu, nemocnica uvoľnila na návrh krízového štábu Okresného úradu v Prievidzi, s ktorým úzko spolupracuje. "Problém s nedostatkom ochranných pomôcok pre zdravotníckych pracovníkov, najmä s respirátormi FFP-2, FFP-3, je celoslovenský a celosvetový. Našli sme si preto krajné riešenie, ako zamedziť nákaze našich zdravotníckych zamestnancov, ktorí prichádzajú do bezprostredného, priameho styku s pacientmi vysoko suspektnými alebo potvrdenými na COVID-19," povedal vo štvrtok námestník liečebno-preventívnej starostlivosti NsP Prievidza Milan Henčel.



Nemocnica podľa neho vie, že je to fyzicky namáhavé, neudýchateľné, ale zatiaľ pristúpila k tomuto kroku, pretože respirátory, ktoré má aktuálne k dispozícii a dennodenne zháňa od rôznych dodávateľov, jej vystačia maximálne na dva alebo tri dni, keby ich používali podľa usmernenia hlavného hygienika. "Masky majú mať najvyššiu ochranu, dokonca vyššiu ako v respirátoroch. Sú ošetrované a pravidelne kontrolované pracovníkmi civilnej ochrany. Ide však o krajné krízové riešenie, ku ktorému sme museli pristúpiť, keďže trpíme nedostatkom respirátorov," zdôraznil námestník.



NsP Prievidza dostala prostriedky zo Správy štátnych hmotných rezerv prvý raz v stredu (8. 4.). "Dostali sme 100.000 jednorazových chirurgických rúšok a 5000 jednorazových rukavíc. Vo štvrtok by mala prísť ďalšia dodávka, ale podľa mojich informácií sa tam respirátory nebudú nachádzať," ozrejmil Henčel.



Primár interného oddelenia bojnickej nemocnice Pavol Majdák považuje podľa svojich slov vybavenie CO maskami z 80. rokov minulého storočia za "veľmi avantgardné a nešťastné". "Myslím si, že by sme mali byť vybavení normálnymi ochrannými pracovnými prostriedkami, aby sme mohli vykonávať svoju robotu a starať sa o svojich pacientov tak, ako sa má v dnešnej dobe a ako to robia aj v okolitých nemocniciach," vyhlásil.



V maskách kolegovia podľa Majdáka pracovali v štvorhodinových intervaloch, štyri hodiny mali masku na sebe a štyri hodiny mali od nej prestávku. "Vydržať sa dá skoro všetko, my sme pripravení na to, že chceme robiť svoju robotu a budeme si robiť svoju robotu, požadujeme len toľko, aby nám bolo umožnené robiť v normálnych podmienkach," zdôraznil.