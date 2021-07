Zdravotníci z traumatológie v nitrianskej nemocnici stiahli výpovede

Nitra 2. júla (TASR) – Avizované výpovede 34 zdravotníkov na traumatológii Fakultnej nemocnice v Nitre už nie sú aktuálne. Pre TASR to uviedol riaditeľ nemocnice Milan Dubaj.



Podľa jeho slov bolo podanie výpovedí na traumatológii vyústením sporu medzi podstatnou časťou zamestnancov kliniky a jej prednostom. „Nešlo o konflikt medzi klinikou a riaditeľstvom nemocnice. Odvolaním prednostu kliniky z funkcie všetci lekári svoje výpovede stiahli a normálne pokračujú v poskytovaní zdravotnej starostlivosti,“ uviedol Dubaj.



Nemocnica má však problém aj na detskej jednotke intenzívnej starostlivosti (JIS). Tam podľa predsedu Lekárskeho odborového združenia Petra Visolajského dali výpoveď všetky zdravotné sestry. Podľa jeho slov tak hrozí, že jediná detská JIS v Nitrianskom kraji bude prakticky nefunkčná.



Podľa Visolajského je v súčasnosti mimoriadny problém nájsť akúkoľvek zdravotnú sestru. „Na JIS-ke sú vysoko školené sestry. Takýto špecializovaný personál sa nedá len tak ľahko nahradiť. Teraz hrozí, že jediná detská JIS-ka v kraji môže zaniknúť. Personál pritom riaditeľstvo nemocnice dlhodobo upozorňoval na problémy, a to aj písomne. Žiaľ, bolo to odignorované. Verím, že je šanca na stiahnutie výpovedí, dôležitý bude prístup vedenia nemocnice. Ak to budú vyhrážky a hnev, tak zdravotné sestry odídu,“ myslí si Visolajský.



Riaditeľ nitrianskej nemocnice sa už situáciou na detskej JIS zaoberá. „Výpovede sestier sú čerstvou záležitosťou, ich dôvod a požiadavky boli doručené v piatok popoludní a budú predmetom rokovania,“ povedal pre TASR Dubaj.