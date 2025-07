OHROZUJÚCA ARYTMIA: V Muránskej Hute zasahovali zdravotníci

Muránska Huta 20. júla (TASR) - Rýchla zdravotná pomoc (RZP) Muránska Huta v okrese Revúca zasahovala v nedeľu pri pacientovi, ktorý mal vážne dýchacie ťažkosti. Bola to život ohrozujúca srdcová arytmia, ktorá si vyžadovala okamžitý transport do kardiocentra. Záchranná zdravotná služba Nemocnice s poliklinikou Brezno o tom informuje na sociálnej sieti.



„Po stabilizácii pacienta sme na miesto privolali leteckú záchrannú službu, ktorá zabezpečila jeho rýchly prevoz vrtuľníkom," objasňuje služba. Poznamenala, že vrtuľník z Popradu ho transportoval do Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb v Banskej Bystrici.