Zdravotnícka škola v Trnave dostala nové parkovisko

Trnava 12. apríla (TASR) – Spolu 38 parkovacích miest, z nich 29 na novom parkovisku a deväť zrekonštruovaných na Strednej zdravotníckej škole (SZŠ) v Trnave na Daxnerovej ulici oficiálne v utorok uviedol do prevádzky predseda TTSK Jozef Viskupič. Škola dlhodobo trpela ich nedostatkom, problém kulminoval v čase vrcholiacej pandémie nového koronavírusu, keď slúžila vyše pol roka ako veľkokapacitné očkovacie centrum.



„Rozšírenie parkovania pre SZŠ je nielen riešením potreby školy a statickej dopravy v lokalite, ale i symbolickým poďakovaním za to, ako sa SZŠ zhostila veľkokapacitného očkovania. Ukázali vtedy veľké nasadenie,“ povedal Viskupič k investícii TTSK vo výške 113.000 eur. Podľa riaditeľky Kataríny Hrašnovej škola nárastom motorizácie trpela nedostatkom priestorov na parkovanie vozidiel zamestnancov i návštevníkov dlhodobo. „Bolo už nutné vybudovať parkovanie,“ konštatovala. Stojace autá v uliciach v susedstve školy vyvolávali, ako dodala, nevôľu obyvateľov, keďže bol narúšaný aj ich komfort. V čase fungovania očkovacieho centra, do ktorého prišlo okolo 70.000 ľudí, dokonca spísali petíciu. „Som rád, že nápady sa stali realitou a že zamestnanci budú môcť pri výkone svojej práce použiť parkovanie v areáli školy. Chceme, vieme a musíme byť blízko našim inštitúciám, ktoré zriaďujeme a ak majú oprávnené a racionálne požiadavky, jednoducho ich realizovať,“ dodal Viskupič. Celkové náklady podľa riaditeľky vyšli na viac ako 145.000 eur. Realizovala sa aj nová prístupová komunikácia, pribudlo nové osvetlenie, ostrovček zelene.



SZŠ funguje na svojom mieste už pol storočie. Ďalšou investíciou, ktorá školu čaká, je podľa riaditeľky oprava chodníkov v areáli. „Sú v pôvodnom, dá sa povedať dezolátnom stave. Podarilo sa nám ušetriť prostriedky vo vlastnom rozpočte, verím, že do konca leta vytvoríme prívetivý a bezpečný areál pre žiakov školy i pedagógov,“ doplnila Hrašnová.