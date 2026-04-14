< sekcia Regióny
Zdravotnícka škola v Petržalke má moderné simulačné centrum
Kľúčovou novinkou je podľa kraja simulačné centrum vybavené modernými technológiami, ktoré umožňuje realistický nácvik odborných zručností.
Autor TASR
Bratislava 14. apríla (TASR) - Stredná zdravotnícka škola (SZŠ) na Strečnianskej ulici v bratislavskej Petržalke, ktorá je v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja (BSK), má moderné simulačné centrum i zrekonštruovaný pavilón praktického vzdelávania. Žiakom majú priniesť lepšie podmienky na praktickú výučbu, pričom reagujú na aktuálne potreby zdravotníckeho sektora. Súčasťou je aj multifunkčné wellness centrum. Nové priestory otvorili v utorok.
„Realizácia nového simulačného centra s vysoko realistickými simulátormi nie je len nákupom moderných pomôcok, ale strategickou investíciou do bezpečnosti pacientov a odbornosti žiakov. Špičkové simulátory predstavujú najmodernejší most medzi teoretickými vedomosťami a reálnou klinickou praxou, ktorú žiaci využívajú v nemocniciach,“ skonštatovala riaditeľka školy Janka Gabaľová.
Kľúčovou novinkou je podľa kraja simulačné centrum vybavené modernými technológiami, ktoré umožňuje realistický nácvik odborných zručností. Tvoria ho špecializované simulačné miestnosti vrátane laboratórií ošetrovateľských zručností i samostatná učebňa, určená najmä pre zdravotníckych záchranárov a výučbu prvej pomoci. Žiaci si tak môžu systematicky precvičovať poskytovanie zdravotnej starostlivosti, komunikáciu s pacientom a zdravotníckym tímom, ale aj rozvíjať kritické a klinické myslenie. Kamerový systém umožňuje záznam a analýzu simulácií vrátane debriefingu.
Súčasťou centra sú aj pokročilé simulátory, ktoré umožňujú realistický nácvik rôznych klinických situácií. Patrí medzi ne napríklad ošetrovateľský simulátor, ktorý verne napodobňuje reakcie pacienta. Umožňuje precvičovať široké spektrum zdravotníckych úkonov, od podávania injekcií po resuscitáciu či starostlivosť o dýchacie cesty. K dispozícii je tiež simulátor päťročného dieťaťa, ktorý slúži na nácvik pediatrickej starostlivosti, komunikácie a zásahov v urgentných situáciách, nechýba ani simulátor dospelého pacienta na nácvik rozšírenej resuscitácie a zvládanie kritických stavov v urgentnej medicíne.
V rámci projektu vznikli tiež multifunkčné digitálne a multimediálne učebne. Žiaci majú k dispozícii aj 3D okuliare na využitie virtuálnej reality, vďaka ktorým dokážu lepšie pochopiť zložité javy. Súčasťou vybavenia je aj 3D tlačiareň, ktorá umožňuje realizáciu vlastných projektov a rozvoj praktických zručností.
Súčasťou projektu je aj multifunkčné wellness centrum, ktoré umožní praktické vyučovanie žiakom študijného odboru masér. Prepája teoretické poznatky s praxou a zároveň poskytuje priestor na relaxačno-regeneračné služby. Slúžiť bude aj ako akreditované pracovisko pre odborné kurzy a certifikácie a vytvorí priestor na spoluprácu s lekármi, fyzioterapeutmi či ďalšími odborníkmi.
„Realizácia nového simulačného centra s vysoko realistickými simulátormi nie je len nákupom moderných pomôcok, ale strategickou investíciou do bezpečnosti pacientov a odbornosti žiakov. Špičkové simulátory predstavujú najmodernejší most medzi teoretickými vedomosťami a reálnou klinickou praxou, ktorú žiaci využívajú v nemocniciach,“ skonštatovala riaditeľka školy Janka Gabaľová.
Kľúčovou novinkou je podľa kraja simulačné centrum vybavené modernými technológiami, ktoré umožňuje realistický nácvik odborných zručností. Tvoria ho špecializované simulačné miestnosti vrátane laboratórií ošetrovateľských zručností i samostatná učebňa, určená najmä pre zdravotníckych záchranárov a výučbu prvej pomoci. Žiaci si tak môžu systematicky precvičovať poskytovanie zdravotnej starostlivosti, komunikáciu s pacientom a zdravotníckym tímom, ale aj rozvíjať kritické a klinické myslenie. Kamerový systém umožňuje záznam a analýzu simulácií vrátane debriefingu.
Súčasťou centra sú aj pokročilé simulátory, ktoré umožňujú realistický nácvik rôznych klinických situácií. Patrí medzi ne napríklad ošetrovateľský simulátor, ktorý verne napodobňuje reakcie pacienta. Umožňuje precvičovať široké spektrum zdravotníckych úkonov, od podávania injekcií po resuscitáciu či starostlivosť o dýchacie cesty. K dispozícii je tiež simulátor päťročného dieťaťa, ktorý slúži na nácvik pediatrickej starostlivosti, komunikácie a zásahov v urgentných situáciách, nechýba ani simulátor dospelého pacienta na nácvik rozšírenej resuscitácie a zvládanie kritických stavov v urgentnej medicíne.
V rámci projektu vznikli tiež multifunkčné digitálne a multimediálne učebne. Žiaci majú k dispozícii aj 3D okuliare na využitie virtuálnej reality, vďaka ktorým dokážu lepšie pochopiť zložité javy. Súčasťou vybavenia je aj 3D tlačiareň, ktorá umožňuje realizáciu vlastných projektov a rozvoj praktických zručností.
Súčasťou projektu je aj multifunkčné wellness centrum, ktoré umožní praktické vyučovanie žiakom študijného odboru masér. Prepája teoretické poznatky s praxou a zároveň poskytuje priestor na relaxačno-regeneračné služby. Slúžiť bude aj ako akreditované pracovisko pre odborné kurzy a certifikácie a vytvorí priestor na spoluprácu s lekármi, fyzioterapeutmi či ďalšími odborníkmi.