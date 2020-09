Zdravotnícka škola v Prievidzi bude mať zrekonštruované telocvične

Prievidza 3. septembra (TASR) - Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) pokračuje v modernizácii Strednej zdravotníckej školy (SZŠ) v Prievidzi. Aktuálne zabezpečuje rekonštrukciu tamojších telocviční. Tie budú prístupné nielen žiakom, ale i športujúcej verejnosti.



"Rekonštrukčné práce sa týkajú jednej veľkej a jednej malej telocvične i so zázemím. Zabezpečíme tam rekonštrukciu sociálnych zariadení, novú palubovku, športové pomôcky, novú kotolňu, rozvody elektriny či inžinierskymi sieťami," načrtol predseda TSK Jaroslav Baška.



Nové telocvične budú slúžiť nielen pre potreby školy, ale i pre športujúcu verejnosť. Rekonštrukciu by mala dodávateľská firma dokončiť do konca tohto roka. "Celá investícia je v hodnote viac ako jeden milión eur, príspevok z Envirofondu je vo výške 200.000 eur," vyčíslil predseda TSK.