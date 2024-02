Zdravotnícka škola v Prievidzi venovala týždeň psychickému zdraviu

Prievidza 6. februára (TASR) - Žiaci Strednej zdravotníckej školy (SZŠ) v Prievidzi venovali týždeň svojmu psychickému zdraviu. Prvý ročník akcie pod názvom Spirit week pripravila škola v medziobdobí prvého a druhého polroka, jej cieľom bolo podporiť psychické zdravie študentov po náročnom období polročnej klasifikácie. Informovala o tom referentka oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja Naďa Mikušová.



Škola výučbu doplnila o prednášky a aktivity. Každý deň sa niesol v inej téme s programom tak, aby mali všetci študenti možnosť absolvovať prednášku o psychohygiene so psychologičkou, kybernetickej šikane so zástupcom Policajného zboru, divadelné predstavenie, ukážky aj nácvik sebaobrany. Súčasťou bol i workshop o šikane, ktorý vymyslel a koordinoval žiak školy Matúš Nemec.



S myšlienkou organizácie podujatia prišiel tamojší školský parlament. Jeho predsedníčka Miriam Dobrotová priblížila, že keďže sama vníma stres zo školy a učenia, a to najmä cez polročné písomky, je dôležité sa i odreagovať, aby neskôr nevznikali horšie psychické problémy. Stres totiž podľa nej môže mať aj iné následky.



Školský parlament bol aj iniciátorom tzv. časovej kapsuly - odkazov terajších študentov školy, ktoré napísali pre budúce ročníky a odovzdajú ich najskôr po piatich rokoch. "Odkazy vznikli počas prednášok so psychologičkou alebo na workshope o šikane. Úlohou jednotlivých tried bolo napísať pozitívny odkaz pre budúcich študentov," povedal Nemec.



Žiaci SZŠ v Prievidzi majú možnosť navštíviť školskú psychologičku individuálne podľa potreby aj v rámci pravidelných triednych besied počas celého školského roka.