Zdravotnícka škola v Skalici získala za eurofondy tri odborné učebne

Skalica 21. novembra (TASR) - Tri nové moderné odborné učebne získala Stredná zdravotnícka škola v Skalici na výučbu zdravotného personálu vďaka Integrovanému regionálnemu operačnému programu (IROP). V celkovej sume 270.000 eur so spolufinancovaním zriaďovateľa Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) sa súbežne podarilo zmodernizovať aj časť jej priestorov. V utorok ich odovzdali do užívania za účasti zástupcov TTSK, školy a ďalších hostí.



Európske zdroje sú podľa predsedu TTSK Jozefa Viskupiča silným prvkom k zdravej hospodárskej kondícii krajskej samosprávy. Aj zásluhou moderného a plnohodnotne vybaveného prostredia zdravotníckej školy na Záhorí sa podľa neho zvýši atraktivita štúdia, kvalita odborného vzdelávania i praktických zručností študentov.



To podčiarkla i primátorka Skalice Oľga Luptáková. "Pre naše mesto je dôležité, aby škola vychovávala absolventov na zariadeniach na úrovni doby už aj z toho pohľadu, že v Skalici pôsobí nemocnica, ktorá potrebuje kvalitný personál," povedala.



Riaditeľka školy Ľudmila Bábiková konštatovala, že zmodernizované učebne svojím vybavením umožnia študentom najmä nižších ročníkov priblížiť sa praxi, kým sa k nej reálne dostanú na zdravotníckych pracoviskách. Ako hlavný prínos vidí simulátory pacientov, na ktorých možno elektronicky ovládať vitálne funkcie i kontrolovať úkony študentov.



"Môžu si na nich trénovať odbery a ďalšie úkony. Veríme, že tieto nové učebne pripravia študentov ešte lepšie a že škola aj týmto získava na atraktivite," doplnila podpredsedníčka TTSK Veronika Buc. Okrem materiálno-technického vybavenia učební vybudovali na škole aj výťahovú plošinu, ktorá zabezpečí bezbariérovosť.