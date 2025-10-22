< sekcia Regióny
Zdravotnícka škola v Trnave nadviazala spoluprácu s ukrajinskou školou
Stredná zdravotnícka škola v Trnave už v súčasnosti realizuje doplňujúce skúšky pre zahraničných uchádzačov.
Autor TASR
Trnava 22. októbra (TASR) - Stredná zdravotnícka škola v Trnave podpísala memorandum o medzinárodnej spolupráci s odbornou lekárskou školou z ukrajinského mesta Chust. K podpisu prišlo počas dňa otvorených dverí, ktorý organizovala v októbri trnavská stredná škola. Informoval o tom odbor komunikácie Úradu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK).
„Som rád, že aj toto memorandum posilňuje medzinárodnú spoluprácu, prináša nové skúsenosti a prispieva k stabilnému a kvalitnému zdravotníctvu v našom kraji,“ povedal riaditeľ odboru školstva Úradu TTSK Stanislav Pravda.
Predmetom memoranda sú spoločné vzdelávacie, vedecké a praktické projekty, študentské stáže a mobility, výmena skúseností a metodických plánov medzi pedagógmi, ako aj podpora zamestnanosti študentov a absolventov v súlade s legislatívou oboch krajín.
„Dohoda sa zameriava aj na harmonizáciu učebných plánov a programov s európskymi štandardmi zdravotníckych povolaní, aby boli ukrajinskí študenti lepšie pripravení na doplňujúce skúšky a následne sa mohli uplatniť v slovenskom zdravotníctve,“ doplnila riaditeľka Strednej zdravotníckej školy Trnava Katarína Hrašnová.
Memorandum zároveň podľa jej slov umožní škole pripravovať projekty, workshopy a semináre, aby študenti získali praktické skúsenosti a rozšírili svoje profesijné možnosti. Stredná zdravotnícka škola v Trnave už v súčasnosti realizuje doplňujúce skúšky pre zahraničných uchádzačov.
her von
„Som rád, že aj toto memorandum posilňuje medzinárodnú spoluprácu, prináša nové skúsenosti a prispieva k stabilnému a kvalitnému zdravotníctvu v našom kraji,“ povedal riaditeľ odboru školstva Úradu TTSK Stanislav Pravda.
Predmetom memoranda sú spoločné vzdelávacie, vedecké a praktické projekty, študentské stáže a mobility, výmena skúseností a metodických plánov medzi pedagógmi, ako aj podpora zamestnanosti študentov a absolventov v súlade s legislatívou oboch krajín.
„Dohoda sa zameriava aj na harmonizáciu učebných plánov a programov s európskymi štandardmi zdravotníckych povolaní, aby boli ukrajinskí študenti lepšie pripravení na doplňujúce skúšky a následne sa mohli uplatniť v slovenskom zdravotníctve,“ doplnila riaditeľka Strednej zdravotníckej školy Trnava Katarína Hrašnová.
Memorandum zároveň podľa jej slov umožní škole pripravovať projekty, workshopy a semináre, aby študenti získali praktické skúsenosti a rozšírili svoje profesijné možnosti. Stredná zdravotnícka škola v Trnave už v súčasnosti realizuje doplňujúce skúšky pre zahraničných uchádzačov.
her von