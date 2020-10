Košická nemocnica prijala desiatky ľudí: Boli sme poddimenzovaní

Košice 6. októbra (TASR) – Viac ako 100 zamestnancov pribudlo za uplynulé mesiace v Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura (UNLP) Košice. Nové vedenie označilo počet zdravotníckeho personálu za extrémne poddimenzovaný, stotožňuje sa s tým aj Lekárske odborové združenie (LOZ) UNLP. Okrem medicínskeho personálu pribudli v nemocnici aj administratívni pracovníci.



K polovici mája, odkedy je nové vedenie na čele nemocnice, podľa komunikačného oddelenia chýbalo viac než 350 lekárov, sestier a ostatných zdravotníckych pracovníkov. Ku koncu septembra sa ich počet zvýšil o 85 na 2871.



„Aj napriek výraznejšiemu posilneniu stavu zdravotníckych pracovníkov v posledných mesiacoch nie je ani aktuálny personálny stav, najmä čo sa týka sestier, ideálny,“ uviedol pre TASR predseda LOZ UNLP Košice Peter Zimmermann s tým, že o túto prácu nie je dostatočný záujem. „Nedostatok personálu vyčerpáva ten existujúci a vyháňa ho z nemocnice,“ spresnil. Za pozitívne označil vyriešenie problému množstva nadčasových hodín, ktoré zdravotníkom preplatili.



Čo sa týka administratívnych pracovníkov, od nástupu nového vedenia ich v nemocnici pribudlo 22, dokopy ich je 276. Generálny riaditeľ Vladimír Grešš si stojí za zmenami v administratíve. „Verejné obstarávanie sme našli de facto v rozklade. Nákupy sa realizovali bez prieskumu trhu. Bez nového tímu, externých profesionálov, odborníkov s príslušnou kvalifikáciou by sme nové zmeny v takom krátkom čase nedokázali zaviesť,“ povedal. Rovnaké posilnenie podľa nemocnice potrebovali aj ďalšie ekonomické, právne, personálne či IT služby.



V nemocnici začala od 1. septembra platiť nová organizačná štruktúra. Jej prijatím okrem pozície ekonomického námestníka vytvorili ďalších 17 vedúcich pracovných pozícií, zaniklo ich 14. „Počet novoprijatých zamestnancov UNLP zastávajúcich vedúcu pracovnú pozíciu je 13,“ spresnila pre TASR nemocnica.



V súvislosti so zvýšením počtu zamestnancov stúpli nemocnici aj mzdové náklady. Kým v apríli dosiahla celková cena práce medicínskych pracovníkov sumu 5,4 milióna eur a u ostatných zamestnancov okolo 917.000 eur, v auguste u medicínskeho personálu predstavovala sumu 5,95 milióna eur a u ostatných pracovníkov išlo o 1,02 milióna eur.