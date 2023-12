Zdravotníkom i policajtom v Dolnom Kubíne prinesú dobrovoľníci koláče

Dolný Kubín 24. decembra (TASR) - Ľuďom, ktorí musia na Štedrý deň pracovať, prinesú čerstvé koláče dobrovoľníci z občianskeho združenia (OZ) Krajší Kubín. Počas dňa prejdú viacero inštitúcií v Dolnom Kubíne. Ako priblížil Peter Jonák z OZ, ide o poďakovanie za to, že svoj čas obetujú pre ostatných Dolnokubínčanov, aby si v pokoji a bez starostí mohli užiť sviatky.



Aktivitu pripravili už po piaty raz. "Ich reakcie sú milé, mnohých prekvapíme. Je vidieť vďačnosť za to, že sme prišli a obdarovali ich aspoň malou drobnosťou," poznamenal Jonák.



Ako dodal, na štedrovečernom stole by nemali chýbať mnohé dobroty, preto sa rozhodli priniesť koláče tam, kde pracujú a slúžia obetaví ľudia. "Navštívime rôzne miesta - zdravotníkov v nemocnici, záchranárov, policajtov, hasičov, ľudí pracujúcich na čerpacích staniciach, zariadenia pre seniorov aj ľudí bez domova," vymenoval.