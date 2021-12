Zdravotníkov v Trnave podporil minister Korčok

Trnava 11. decembra (TASR) – Trnavský samosprávny kraj sa zapojil do kampane Darujme si Vianoce, ktorú od soboty spustilo Ministerstvo zdravotníctva SR so samosprávnymi krajmi. Cieľom kampane, ktorá potrvá do 18. decembra, je presvedčiť na očkovanie čo najviac ľudí a ochrániť ich pred ťažkým priebehom ochorenia COVID-19.



„Mám pochopenie pre ľudí, ktorí z rôznych dôvodov majú strach, neistotu a nenabrali doteraz odvahu dať sa zaočkovať. No pochopenie nemám pre ľudí, ktorí šíria dezinformácie a klamstvá. Je to obrovská nezodpovednosť. Očkovanie je jediná cesta, aby sme sa z pandémie dostali,“ povedal počas návštevy veľkokapacitného očkovacieho centra v Trnave minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok (nominant SaS).



Počas tohto víkendu očkujú zdravotníci v Trnavskom kraji záujemcov v troch Veľkokapacitných očkovacích centrách, v Trnave, Dunajskej Strede a Skalici. Podávajú prvú, druhú a tretiu dávku, pričom tretia dávka je určená najmä ľuďom, ktorým prišla SMS z Národného centra zdravotníckych informácií, ľuďom s výmenným lístkom od lekára, zdravotníckemu personálu alebo tým, ktorým uplynulo šesť mesiacov od druhej dávky.