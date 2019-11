Zdravotný stav chlapca zraneného pri nehode zostáva kritický

Nové Zámky 18. novembra (TASR) – Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky už prepustila štyroch pacientov, ktorí boli do nemocnice privezení minulý týždeň po tragickej dopravnej nehode pri Nitre. „Ide o pacientov, ktorí utrpeli stredne ťažké a ľahké poranenia,“ spresnil hovorca nemocnice Ján Baček.



Piaty pacient, ktorý bol hospitalizovaný na oddelení úrazovej chirurgie, podstúpi v priebehu pondelka plánované kontrolné vyšetrenie a predbežne by mohol byť z nemocnice v utorok (19. 11.) prepustený.



Posledný šiesty pacient, ktorý bol do novozámockej nemocnice privezený s najvážnejšími poraneniami, je naďalej v umelom spánku. Jeho stav je stále kritický a zostáva hospitalizovaný na klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny, potvrdil Baček.



Tragická zrážka autobusu s nákladným autom sa stala v stredu (13. 11.) na štátnej ceste I/65 medzi Nitrou a Zlatými Moravcami. V autobuse sa viezli najmä mladí ľudia, ktorí sa vracali zo škôl. Nehoda si vyžiadala 12 obetí, z toho štyri maloleté deti. Ďalších 20 ľudí bolo zranených, z toho traja ťažko.