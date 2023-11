Žena, ktorú napadol útočník vo vlaku, je v stabilizovanom stave

PREČÍTAJTE SI AJ: Šutaj Eštok avizoval možné posilnenie hliadok vo vlakoch



Spišská Nová Ves 2. novembra (TASR) - Zdravotný stav mladej ženy, ktorú mal v stredu (1. 11.) večer vo vlaku z Košíc do Žiliny nožom napadnúť útočník, je stabilizovaný. Prípad naďalej vyšetruje polícia. Hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR Petra Klimešová uviedla, že na tiesňovú linku prijali žiadosť o pomoc k 22-ročnej žene s bodným poranením krku.uviedla Klimešová.Hovorkyňa siete Penta Hospitals SK Bianka Krejčíová TASR potvrdila, že pacientka bola do spišskonovoveskej nemocnice privezená so stredne ťažkými zraneniami. "" uviedla.Polícia zatiaľ bližšie informácie k prípadu neposkytla. Krajská policajná hovorkyňa z Košíc Lenka Ivanová v stredu večer potvrdila, že došlo k incidentu medzi cestujúcimi. Incident sa mal odohrať v rýchliku R 762 smerujúcom z Košíc do Žiliny neďaleko stanice v Spišskej Novej Vsi.