ZDROGOVANÝ NA KRADNUTOM AUTE: Policajti zastavili podozrivé auto

Bratislava 9. decembra (TASR) - Policajti bratislavskej pohotovostnej motorizovanej jednotky (PMJ) zastavili ukradnuté auto s rakúskym evidenčným číslom. Posádka bola pod vplyvom drog, ktoré mala aj pri sebe. TASR o tom informoval hovorca bratislavskej krajskej polície Michal Szeiff.



Policajti mali v sobotu (7. 12.) preveriť oznámenie, že medzi okresom Bratislava II a Seneckým okresom sa má po "starej ceste" od Ivanky pri Dunaji smerom na Senec pohybovať auto, ktoré malo byť odcudzené na území Rakúska 26. novembra.



"V blízkosti kruhového objazdu v smere do Senca toto vozidlo spozorovali, zákonným spôsobom zastavili, pričom lustráciou bolo potvrdené, že uvedené vozidlo zn. MG electric je v pátraní," priblížil Szeiff.



Vodiča, 35-ročného Ukrajinca podrobili policajti kontrole, pričom hliadke predložil rakúsky technický preukaz. "Na výzvu, aby predložil vodičský preukaz, uviedol, ´že žiadny nemá´, a zároveň bolo zistené, že vodič nemá ani oprávnenie na vedenie motorových vozidiel," podotkol Szeiff. Keďže vodič javil známky požitia omamných a psychotropných látok, podrobil sa orientačnému testu na zistenie prítomnosti drog v organizme a následne aj toxikologickému vyšetreniu v zdravotníckom zariadení. "Test aj vyšetrenie preukázali prítomnosť viacerých drog v tele muža," tvrdí hovorca.



Polícia ďalej zistila, že vo vozidle sa nachádzali ďalší dvaja muži, a to 29-ročný Ukrajinec a 41-ročný muž z okresu Levice. Slovák dobrovoľne vydal policajtom priesvitné vrecko s obsahom bielej kryštalickej látky. Zároveň zistili, že muž mal súdom vyhlásený príkaz na nástup do výkonu trestu odňatia slobody.



Priesvitné vrecko s obsahom bielej kryštalickej látky vydal polícii podľa Szeiffa aj 29-ročný Ukrajinec. Všetkých troch mužov previedli na policajné oddelenie.