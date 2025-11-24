< sekcia Regióny
Zdrogovaný a opitý vodič nabúral v Rohožníku do bytovky
Autor TASR
Bratislava 24. novembra (TASR) - V obci Rohožník v okrese Malacky narazil 21-ročný vodič v noci na pondelok autom do bytového domu na Športovej ulici. Polícia zistila, že šoféroval pod vplyvom alkoholu aj drog. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Lukáš Pecek.
Podľa polície sa vodič dostatočne nevenoval vedeniu vozidla a prednou časťou narazil do bytovky. Pecek dodal, že dychová skúška na alkohol u vodiča ukázala takmer dve promile. „Skríningový test na drogy, ako aj následné lekárske vyšetrenie v zdravotníckom zariadení vykázali pozitivitu na THC (marihuanu),“ ozrejmil.
Priblížil, že polícia vodiča obmedzila na osobnej slobode a eskortovala na príslušné oddelenie. „Poverený príslušník odboru dopravných nehôd Okresného dopravného inšpektorátu v Malackách menovanému vzniesol obvinenie pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, za čo mu v prípade preukázania viny pred súdom hrozí trest odňatia slobody až na jeden rok,“ uviedol hovorca.
