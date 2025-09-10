Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Zdrogovaný jazdil na ukradnutej motorke bez vodičáku, muža stíhajú

Snímka zastavenej motorky. Foto: FB Polícia SR - Trenčiansky kraj

Vodič policajtom dobrovoľne vydal plastové vrecúško so zelenou sušinou.

Autor TASR
Trenčianska Teplá 10. septembra (TASR) - Policajti z Obvodného oddelenia Policajného zboru v Trenčianskych Tepliciach začali trestné stíhanie pre prečin neoprávneného prechovávania omamnej a psychotropnej látky. Stíhajú 28-ročného muža, ktorý jazdil bez vodičského preukazu na ukradnutom motocykli pod vplyvom drog. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.

Dopravní policajti z Trenčína zastavili muža v obci Trenčianska Teplá na motocykli KTM. Zistili, že evidenčné číslo pochádza z iného motocykla a samotný motocykel bol odcudzený. Vodič mal takisto zadržaný vodičský preukaz.

Dychová skúška sa skončila negatívne, orientačný test na drogy ukázal prítomnosť metamfetamínu a amfetamínu. Toxikologické vyšetrenie dokázali aj prítomnosť extázy a kokaínu.

Vodič policajtom dobrovoľne vydal plastové vrecúško so zelenou sušinou. Policajti mu obmedzili osobnú slobodu a umiestnili ho do cely policajného zaistenia.


