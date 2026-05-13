ZDROGOVANÝ LEKÁR: Polícia ho zadržala s pozitívnym testom na kokaín
Bratislava 13. mája (TASR) - Polícia sa zaoberá prípadom lekára, ktorého mali v marci v bratislavskej nemocnici na Kramároch zadržať s pozitívnym testom na kokaín. Vyplýva to z informácií, ktoré pre TASR potvrdil hovorca bratislavskej krajskej polície Michal Szeiff. Na prípad upozornili Reportéri STVR.
„Uvedenou vecou sa zaoberajú policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave III. Bližšie informácie nie je možné v súčasnosti poskytnúť,“ dodal Szeiff.
Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB) pre TASR v tejto súvislosti ozrejmila, že pravidelne vykonáva toxikologické vyšetrenia na jednotlivých pracoviskách a i naďalej platí u nich nulová tolerancia užívania návykových látok. „Každý pozitívny test riešime ukončením pracovného pomeru,“ ozrejmila hovorkyňa UNB Eva Kliská.
Reportéri STVR informovali o tom, že v bratislavskej nemocnici na Kramároch v marci zadržali lekára s pozitívnym testom na kokaín. Ide podľa nich už o tretí prípad za rok.
