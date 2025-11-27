Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
ZDROGOVANÝ OTEC: Jazdil s dieťaťom v aute

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Policajti mužovi zadržali vodičský preukaz, obmedzili mu osobnú slobodu a maloleté dieťa si prevzala matka.

Strečno 27. novembra (TASR) - Policajti v katastri obce Strečno zastavili a skontrolovali vodiča pod vplyvom drog. Po mužovi bolo vyhlásené pátranie z dôvodu, že mal manželke vziať vozidlo pri základnej škole v okrese Martin, v ktorom sa nachádzalo ich spoločné dieťa. Policajnou kontrolou bolo zistené, že manželia sú v rozvodovom konaní a vozidlo je ich spoločným majetkom. Žilinská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

Vodič vykonal dychovú skúšku na alkohol s negatívnym výsledkom. „Orientačný test na požitie iných návykových látok bol však pozitívny na metamfetamín, na základe čoho bol nariadený odber krvi,“ upozornila polícia s tým, že počas kontroly vodič dobrovoľne vydal plastové vrecko a papierové skladačky s obsahom bielej kryštalickej látky, ako aj iné veci týkajúce sa drogovej trestnej činnosti.

Policajti mužovi zadržali vodičský preukaz, obmedzili mu osobnú slobodu a maloleté dieťa si prevzala matka. V súvislosti s touto udalosťou vedie polícia trestné stíhanie pre podozrenie zo spáchania prečinu neoprávneného prechovávania omamnej a psychotropnej látky.

