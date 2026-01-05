Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
ZDROGOVANÝ SADOL ZA VOLANT: Muž mal navyše aj zákaz šoférovať

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Policajti počas kontroly zistili, že má zadržaný vodičský preukaz a zákaz viesť motorové vozidlá do roku 2030.

Autor TASR
Bratislava 5. januára (TASR) - Policajti v pondelok po 1.30 h odhalili v obci Most pri Bratislave v okrese Senec vodiča, ktorý šoféroval napriek uloženému zákazu viesť motorové vozidlo. Následne zistili, že vodič jazdil aj pod vplyvom drog. Zakázali mu preto ďalšiu jazdu a eskortovali ho na policajné oddelenie. TASR o tom informovala hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Silvia Šimková s tým, že o ďalšom postupe rozhodne správny orgán.

„Policajti vykonávali hliadkovú činnosť v obci Most pri Bratislave - Studené. Počas jazdy obcou si všimli motorové vozidlo, ktorého vodič šiel zo smeru Tomášov a prudko zabočil do ľavotočivej zákruty. Hliadka sa rozhodla tohto vodiča podrobiť kontrole. Vodič po zahliadnutí policajného vozidla svoju rýchlosť zvýšil a nezastavil ani na príkazovej značke Stop. Hliadke sa vodiča podarilo zastaviť a podrobiť ho kontrole,“ priblížila.

Policajti počas kontroly zistili, že má zadržaný vodičský preukaz a zákaz viesť motorové vozidlá do roku 2030. „Vodič pri komunikácii s hliadkou javil známky požitia návykovej látky, ku ktorej užívaniu sa aj priznal, súhlasil aj s odberom biologického materiálu v nemocnici. Vyšetrením bola preukázaná pozitivita na amfetamín, metamfetamín a extázu,“ dodala hovorkyňa.

