ZDROGOVANÝ UNIKAL HLIADKE: Narazil do plotu

Rosina 6. januára (TASR) - Vodič pod vplyvom drog v pondelok v Rosine (okres Žilina) ráno unikal policajnej hliadke, nezvládol riadenie a narazil do oplotenia rodinného domu. Zranil sa on i jeho spolujazdec. Okolnosti prípadu polícia vyšetruje. TASR o tom informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková.



Osobné auto Kia, ktoré sa náhle otočilo a začalo unikať, spozorovali v Rosine hliadka obvodného oddelenia Policajného zboru Žilina-okolie. "Hliadka vozidlo prenasledovala, pričom vodič auta nezvládol riadenie a narazil do betónového oplotenia rodinného domu. Následne sa podrobil orientačnej skúške na prítomnosť omamných a psychotropných látok, ktorá bola pozitívna," uviedla Šefčíková.



Dvadsaťštyriročný vodič a jeho 25-ročný spolujazdec, obaja občania Českej republiky, podľa nej utrpeli pri nehode zranenia, ktoré si vyžiadali ich prevoz do nemocnice. U vodiča nariadili odber biologického materiálu v lekárskom zariadení.



Policajti na mieste vozidlo zaistili pre potreby trestného konania, ktoré vykonáva poverený príslušník okresného dopravného inšpektorátu v Žiline. "Vzhľadom na to, že polícia zabezpečuje prvotné procesné úkony, nie je možné nateraz poskytnúť bližšie informácie," dodala Šefčíková.