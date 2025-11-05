Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Zdrogovaný vodič jazdil v Bardejove bez vodičského preukazu

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Milan Drozd

Výsledok lekárskeho vyšetrenia v zdravotníckom zariadení, išlo o odber biologického materiálu vodiča, identifikoval pozitívne výsledky na metamfetamín a amfetamín.

Autor TASR
Bardejov 5. novembra (TASR) - Z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky poverený príslušník okresného dopravného inšpektorátu v Bardejove obvinil 28-ročného muža z okresu Svidník. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.

„Viedol osobné vozidlo po Nábrežnej ulici v Bardejove bez príslušného vodičského oprávnenia a bez platných dokladov na vedenie a prevádzku vozidla. Vodič bol podrobený dychovej skúške, výsledok bol negatívny. Pre dôvodné podozrenie, že môže byť pod vplyvom inej návykovej látky, bol mladý muž podrobený skríningovému vyšetreniu na zistenie prítomnosti iných omamných a psychotropných látok, výsledok testu vykazoval pozitivitu,“ uviedla Ligdayová.

Ako pokračovala, výsledok lekárskeho vyšetrenia v zdravotníckom zariadení, išlo o odber biologického materiálu vodiča, identifikoval pozitívne výsledky na metamfetamín a amfetamín.

„Vodiči pod vplyvom omamných látok sú čoraz častejším javom na našich cestách. Alkohol či omamné látky v rovnakej miere sú u vodičov rizikom pre všetkých účastníkov cestnej premávky,“ dodala Ligdayová.
.

