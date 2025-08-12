Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Zdrogovaný vodič jazdil v Šali zo strany na stranu

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Milan Drozd

Vodič sa podrobil dychovej skúške s negatívnym výsledkom.

Autor TASR
Šaľa 12. augusta (TASR) - Dopravní policajti zo Šale odhalili vodiča, ktorý skombinoval tri druhy omamných látok a následne si sadol za volant auta. Vozidlo Renault spozorovali počas osobitnej kontroly. Ich pozornosť upútal spôsob jazdy, vodič viedol auto zo strany na stranu a náhle menil rýchlosť jazdy, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.

Vodič sa podrobil dychovej skúške s negatívnym výsledkom. Rýchlotest na zistenie drog v organizme odhalil u 28-ročného vodiča prítomnosť benzodiazepínov, kokaínu a THC. Tento výsledok potvrdilo aj následné lekárske vyšetrenie. Biologický materiál bude zaslaný na expertízne skúmanie.
.

