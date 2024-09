ZDROGOVANÝ VODIČ NARAZIL DO AUTOBUSU: Dokonca mal zákaz šoférovať

Belina 3. septembra (TASR) - Pri dopravnej nehode osobného auta a linkového autobusu, ku ktorej došlo v pondelok (2. 9.) v obci Belina v okrese Lučenec, sa ľahko zranila jedna osoba. Do autobusu narazil 20-ročný vodič pod vplyvom drog s uloženým zákazom činnosti viesť motorové vozidlo. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.



"Podľa predbežných zistení z miesta nehody je jej pravdepodobnou príčinou neprispôsobenie rýchlosti jazdy 20-ročným vodičom Fabie, ktorý narazil do autobusu v čase, keď tento obchádzal tam zaparkované vozidlo a napriek plynulému brzdeniu už zrážke nedokázal zabrániť," priblížila polícia.



Oboch vodičov po nehode podrobili dychovej skúške s negatívnym výsledkom. Mladý vodič však javil známky požitia omamných látok, bol preto vyzvaný, aby sa podrobil odberu biologického materiálu. "Prvotný skríning potvrdil v jeho organizme prítomnosť metamfetamínu a THC," priblížila polícia s tým, že mladý muž navyše šoféroval napriek tomu, že má právoplatne uložený zákaz činnosti do januára 2025.



Pri dopravnej nehode sa ľahko zranila 74-ročná cestujúca z autobusu. Polícia v súvislosti s nehodou začala trestné stíhanie pre prečin ublíženie na zdraví a pre marenie úradného rozhodnutia.