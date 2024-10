Zdrogovaný vodič utekal pred policajtami v Bratislave

Bratislava 31. októbra (TASR) - Vodič pod vplyvom drog utekal pred policajtami v Bratislave. Orientačný test na drogy u neho odhalil látku THC. Polícia zároveň na rohožke v aute našla plastové vrecko s bielou kryštalickou látkou. Vodičovi vzniesli obvinenie z trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia s návrhom na jeho väzobné stíhanie. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Jana Šimunková.



Policajti v utorok (29. 10.) počas svojej nočnej služby spozorovali vozidlo, ktorého vodič sa počas predchádzania iného vozidla dopustil dopravného priestupku. "Keďže jazdil po vyšrafovanom vodorovnom dopravnom značení, policajti sa ho rozhodli zastaviť. Vodič však znamenie na zastavenie vozidla dávané políciou nerešpektoval a prudko zrýchlil," priblížila Šimunková začiatok naháňačky.



Vodič začal pred políciou unikať vysokou rýchlosťou, čím ohrozoval ostatných účastníkov cestnej premávky v uliciach Petržalky. Následne sa dostal na Panónsku cestu v Bratislave. Odtiaľ naháňačka pokračovala cez Most SNP, z ktorého odbočil smerom k otočisku autobusov. "Počas odbáčania narazil do betónového múru a dostal šmyk," opísala hovorkyňa.



Ešte pred vjazdom do otočiska mestskej hromadnej dopravy sa im podarilo vozidlo zastaviť. V aute bol vodič so spolujazdkyňou a na výzvy o vystúpení z vozidla nereagovali. Za zákonného použitia donucovacích prostriedkov ich policajti podľa Šimunkovej vytiahli von. Po ich stotožnení zistili, že vodič má súdom uložený trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlá.



"V rámci komunikácie sa obe osoby priznali ku konzumácii omamných látok," potvrdila hovorkyňa. Na miesto sa dostavila aj hliadka dopravných policajtov, ktorá náraz do múru zadokumentovala ako dopravnú nehodu.



Vodiča následne ošetrili v nemocnici a podrobili ho odberu biologického materiálu s cieľom detekcie návykových látok. "Rovnako ako spolujazdkyňa aj vodič bol policajnou hliadkou eskortovaný na obvodné oddelenie Policajného zboru. Po vykonaní potrebných úkonov bola spolujazdkyňa prepustená," uviedla Šimunková. Doplnila, že za viaceré porušenia zákona o cestnej premávke bude vodiča riešiť v správnom konaní. Obvinený je aktuálne v cele policajného zaistenia.