ZDROGOVANÝ: Žiarski policajti zastavili podozrivého muža
V policajnej cele zase skončila 43-ročná vodička z Banskej Štiavnice, ktorá jazdila pod vplyvom alkoholu.
Autor TASR
Žiar nad Hronom 16. februára (TASR) - Žiarski policajti odhalili v piatok (13. 2.) 23-ročného vodiča, ktorý jazdil pod vplyvom metamfetamínu a THC. Muža zo Žiaru nad Hronom zastavili po tom, čo ich upútal spôsob jeho jazdy zo strany na stranu. Na sociálnej sieti o tom informuje banskobystrická krajská polícia.
„Dychová skúška bola negatívna, no následný test na drogy už nie, mladík putoval v sprievode policajtov do zdravotníckeho zariadenia, kde výsledky testu potvrdila aj analýza biologického materiálu,“ uviedla polícia s tým, že pozitívne boli hodnoty metamfetamínu a THC. Policajti vodičovi zadržali vodičský preukaz a zakázali ďalšiu jazdu.
V policajnej cele zase skončila 43-ročná vodička z Banskej Štiavnice, ktorá jazdila pod vplyvom alkoholu. Pri policajnej kontrole v Banskej Štiavnici v sobotu (14. 2.) jej v dychu namerali približne 1,15 promile. Žene policajti zadržali vodičský preukaz.
