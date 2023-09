Združenie Bratislavské rožky prichádza opäť s prednáškami o Prešporku

Bratislava 3. septembra (TASR) - Občianske združenie (OZ) Bratislavské rožky prichádza s pokračovaním prednášok o histórii starej Bratislavy. Od septembra budú v Pistoriho paláci v Bratislave štyri tematické prednášky s odborníkmi. TASR o tom informovalo občianske združenie.



Prvá prednáška sa bude konať 5. septembra a zameraná bude na menej známe i zabudnuté rodinné domy zaujímavých bratislavských osobností. Mnohé z nich sa síce vo svojej dobe preslávili, v súčasnosti sú však vo svojom rodnom meste zabudnuté. Niektoré z ich domov už nestoja a nahradili ich novšie stavby.



Druhá prednáška je naplánovaná na 3. októbra a priblíži putovné zhromaždenia uhorských lekárov a prírodovedcov v Bratislave. Témou bude Hnutie putovných schôdzí lekárov a prírodovedcov založené v roku 1841 v Pešti, ktoré malo charakter spolku bez stáleho členstva. Záujemcovia putovali každý rok do iného mesta Uhorska alebo Sedmohradska. V poradí na 11. zhromaždenie v roku 1865 putovali do Bratislavy. Pri príležitosti 50. výročia, v roku 1907, bolo stretnutie znovu v Bratislave.



Tretia prednáška 7. novembra priblíži legiodomy, teda obytné domy v Bratislave, ktoré boli postavené v rokoch 1923 - 1924 pre československých legionárov. Navrhol ich architekt Dušan Jurkovič v spolupráci s architektom Janom Paclom.



Štvrtá prednáška 5. decembra bude zameraná ma remeselníkov a cechy v novovekom Prešporku. Novovek totiž znamenal epochu nebývalého rozmachu remesiel čo sa počtu i škály špecializácií týka, a to až do nástupu manufaktúrnej a kapitalistickej výroby v 19. storočí. Napríklad v roku 1869 mal Prešporok okolo 150 druhov zaznamenaných remesiel a živností. Rozpustenie a tým aj definitívny koniec cechov nariadil uhorský živnostenský zákon z roku 1872. "Nebol to však koniec remeselníkov, ktorí ojedinele pôsobia v Bratislave dodnes," pripomína.



Od roku 2013 zorganizovalo občianske združenie 62 prednášok odborníkov. Tradíciu narušila pandémia COVID-19.