Združenie darovalo ôsmim oddeleniam žilinskej nemocnice 3382 eur

Žilina 4. októbra (TASR) - Občianske združenie (OZ) Priatelia Stonožky venovalo ôsmim oddeleniam Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) v Žiline finančný dar vo výške 3382 eur z výťažku z minuloročného predaja ručne maľovaných vianočných pohľadníc. TASR o tom v piatok informovala hovorkyňa nemocnice Zuzana Fialová.



Zástupcovia oddelení žilinskej nemocnice si aj tento rok prevzali symbolické šeky za predaj pohľadníc, ktorých autormi sú deti vo veku od 5 do 15 rokov. "Finančné prostriedky boli použité na nákup nových pomôcok a vybavenia, ktoré zlepšia podmienky pre pacientov aj personál ako napríklad lieková skriňa, kuchynská linka so skrinkami, stacionárny bicykel, televízory či dojčiace vankúše," priblížila Fialová.



OZ Priatelia Stonožky podporilo za 22 rokov fungovania projektu rozvoj oddelení žilinskej nemocnice sumou takmer 130.000 eur. Dlhoročná predsedníčka OZ Daniela Popluhárová vlani avizovala pravdepodobné ukončenie projektu. "Podarilo sa však nájsť novú predsedníčku, ktorá sa rozhodla tento unikátny projekt zachovať. Ďakujeme jej za chuť i energiu a želáme jej množstvo úspechov na ceste, ktorá prináša radosť a najmä pomoc," poznamenala Popluhárová.



Nová predsedníčka OZ Andrea Lachová podľa vlastných slov prijala ponuku, aby projekt s takou silnou tradíciou a posolstvom neskončil. "Mojou víziou je pokračovať v práci pani Popluhárovej, avšak plánujem do projektu zahrnúť aj niekoľko noviniek, a to čo sa týka vizuálu pohľadníc, redizajnu loga a zvýšenia povedomia o projekte cez sociálne siete," uzavrela Lachová.