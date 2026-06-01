< sekcia Regióny
ZMOS: Deti sú najväčšou budúcnosťou miest, obcí i celej spoločnosti
Za nevyhnutné považuje predseda ZMOS-u otvárať aj tému ochrany detí v digitálnom prostredí.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 1. júna (TASR) - Deti sú najväčšou hodnotou a budúcnosťou našich miest, obcí aj celej spoločnosti. Pri príležitosti pondelkového Medzinárodného dňa detí (MDD) to uviedol predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozef Božik.
Zvýraznil, že bezpečnosť, zdravý vývin, kvalitné vzdelávanie a duševná pohoda detí patria medzi dlhodobé priority združenia. „ZMOS sa aktívne zapája do iniciatív, ktoré pomáhajú vytvárať lepšie podmienky pre život detí a mladých ľudí v samosprávach,“ pripomenul s odkazom na viacero kooperácií združenia s ďalšími subjektmi.
Konkretizoval napríklad spoluprácu s Úradom komisára pre deti a projekt Akadémia prevencie šikany, takisto rozvoj environmentálneho vzdelávania prostredníctvom Akadémie triedenia a zálohovania v spolupráci so Správcom zálohového systému či rozširovanie možností športového a pohybového rozvoja detí prostredníctvom spolupráce s Akadémiou Mateja Tótha. Pripomenul aj aktivity pri organizovaní letných táborov spolu s Ministerstvom obrany SR či program z oblasti dušeného zdravia s neziskovou organizáciou Amigo a ďalšími partnermi, ktorí pomáhajú deťom, rodičom aj školám zvládať rastúce psychické a sociálne výzvy.
Za nevyhnutné považuje predseda ZMOS-u otvárať aj tému ochrany detí v digitálnom prostredí. „Preto podporujeme odbornú diskusiu o primeranej regulácii sociálnych sietí a streamovacích platforiem pre deti do 16 rokov,“ dodal Božik.
Ocenil zároveň celé portfólio aktivít zlepšujúce život detí v prostredí samospráv. „Veríme, že investície do detí sú investíciami do budúcnosti Slovenska,“ vyhlásil.
Zvýraznil, že bezpečnosť, zdravý vývin, kvalitné vzdelávanie a duševná pohoda detí patria medzi dlhodobé priority združenia. „ZMOS sa aktívne zapája do iniciatív, ktoré pomáhajú vytvárať lepšie podmienky pre život detí a mladých ľudí v samosprávach,“ pripomenul s odkazom na viacero kooperácií združenia s ďalšími subjektmi.
Konkretizoval napríklad spoluprácu s Úradom komisára pre deti a projekt Akadémia prevencie šikany, takisto rozvoj environmentálneho vzdelávania prostredníctvom Akadémie triedenia a zálohovania v spolupráci so Správcom zálohového systému či rozširovanie možností športového a pohybového rozvoja detí prostredníctvom spolupráce s Akadémiou Mateja Tótha. Pripomenul aj aktivity pri organizovaní letných táborov spolu s Ministerstvom obrany SR či program z oblasti dušeného zdravia s neziskovou organizáciou Amigo a ďalšími partnermi, ktorí pomáhajú deťom, rodičom aj školám zvládať rastúce psychické a sociálne výzvy.
Za nevyhnutné považuje predseda ZMOS-u otvárať aj tému ochrany detí v digitálnom prostredí. „Preto podporujeme odbornú diskusiu o primeranej regulácii sociálnych sietí a streamovacích platforiem pre deti do 16 rokov,“ dodal Božik.
Ocenil zároveň celé portfólio aktivít zlepšujúce život detí v prostredí samospráv. „Veríme, že investície do detí sú investíciami do budúcnosti Slovenska,“ vyhlásil.