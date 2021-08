Združenie Feman chystá projekty pre znevýhodnené skupiny

Košice 16. augusta (TASR) – Niekoľko projektov približujúcich kultúru znevýhodneným skupinám ľudí, deťom aj mládeži zrealizuje do konca roka Združenie FEMAN. Informoval o tom riaditeľ združenia Eduard Buraš s tým, že sú zamerané na neformálne vzdelávanie v oblasti kultúry ľudí so zdravotným postihnutím, osoby s Downovým syndrónom, klientov centier pre deti a rodiny a zrakovo znevýhodnených.



Tri projekty podporilo Ministerstvo kultúry SR v rámci programu Kultúra znevýhodnených skupín. Ich celková výška dosahuje 17.000 eur. Združenie FEMAN ich spolufinancuje piatimi percentami. Podľa Buraša pôjde o festival rozprávok a tvorivých dielní pre deti s Downovým syndrónom a inak znevýhodnené osoby, ďalej o festival umenia, maľby a farieb zameraný na osoby so zdravotným postihnutím a sociálnym vylúčením, ako aj projekt zahŕňajúci koncerty a festival hudby pre osoby so zdravotným postihnutím a inak znevýhodnené skupiny obyvateľstva.



Do projektov sa zapoja znevýhodnení z viacerých oblastí, prevažne z Košického samosprávneho kraja, a to vrátane osôb so zdravotným postihnutím a z marginalizovaných skupín z Košíc. "Predovšetkým chceme dať možnosť týmto mladým ľuďom realizovať sa, umožniť im spoznať a ´vidieť´ to, čo vidieť nemôžu, ale aj tvorivo naplniť ich voľný čas a čiastočne odbremeniť ich rodiny aj v tejto pre nich neľahkej dobe, spôsobenej opatreniami súvisiacimi s COVID-19," povedal.



Doplnil, že podľa štatistík na východnom Slovensku žije približne 1,7 až 2,5 percenta ľudí so zrakovým postihnutím vyššieho stupňa. „Z toho najväčšie percento žije v oblasti Spiša, kde sú vytvorené aj špecializované zariadenia, napríklad školské a vzdelávacie. Práve tieto trpia akútnym nedostatkom finančných prostriedkov, ktoré by im umožňovali plnohodnotnú integráciu ich zverencov,“ dodal s tým, že zámerom projektov je tento stav aspoň sčasti zmierniť a zároveň zapojiť tieto deti a mládež do projektových aktivít. Tiež si chcú pripomenúť 100. výročie založenia Spojenej školy internátnej pre slabozraké a nevidiace deti v Levoči. Medzi účastníkov projektov okrem iných patria aj žiaci tejto školy.