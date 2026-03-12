< sekcia Regióny
Združenie miest a obcí Hornej Oravy podporilo zonáciu v Roháčoch
Predstavitelia samospráv pripomenuli dôležitosť rozvoja cestovného ruchu na Orave.
Autor TASR
Zuberec 12. marca (TASR) - Združenie miest a obcí Hornej Oravy (ZMOHO) v plnej miere podporilo návrh zonácie Tatranského národného parku (TANAP) v časti Západných Tatier, Roháče. Na tlačovej konferencii v obci Zuberec v okrese Tvrdošín o tom vo štvrtok informoval predseda ZMOHO Alojz Lajčin, ako aj predseda predstavenstva Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Klaster Orava Maroš Badáň a ďalší zástupcovia hornooravských samospráv.
Predstavitelia samospráv pripomenuli dôležitosť rozvoja cestovného ruchu na Orave. „Je potrebný ďalší nový rozvoj, je potrebné budovať, modernizovať, zveľaďovať a prispôsobovať sa aktuálnym trendom. Preto pevne verím, že zonácia TANAP-u a nášho územia nájde prirodzenú rovnováhu medzi ochranou prírody a medzi tým, čo cestovný ruch tu v Zuberci a na Orave potrebuje,“ uviedol starosta Zuberca Pavol Šroba.
Dodal, že cestovný ruch má priamy finančný dosah na zamestnanosť a na príjmy ľudí z celého regiónu Oravy, či sú to ubytovatelia, stravovacie zariadenia i podnikatelia. „Čo sa týka zonácie TANAP-u na našom území v obci Zuberec, my sme za to, aby tá zonácia stanovila jasné pravidlá, čo sa kde môže robiť, a aby plne rešpektovala náš územný plán. V druhom rade je veľmi dôležité, aby zonácia pamätala aj na potrebný rozvoj našej oblasti, našej lokality. Jednoducho nemôžeme byť spokojní s tým, čo tu máme teraz,“ doplnil Šroba.
OOCR Klaster Orava žiada Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR, aby návrh zonácie TANAP-u posunulo do konečnej fázy. Organizácia podotkla, že povoľovacie procesy na pripravované projekty stoja pre rôzne nejasné pravidlá, pri ktorých čakajú na schválenie novej zonácie. „Našej organizácii bude vyhovovať návrh zonácie TANAP-u tak, ako je nastavená teraz po všetkých rokovaniach. Je to veľmi citlivo pripravené na to, že to je dobré schváliť, aby už tie pravidlá boli stanovené, aby sme sa posunuli aj napríklad v budovaní cyklochodníkov, toaliet či moderných čističiek na odpadové vody v takýchto zónach,“ ozrejmil Badáň.
Návrh zonácie TANAP-u, ktorý vo februári predložilo MŽP SR do skráteného medzirezortného pripomienkového konania, kritizovala aj iniciatíva My sme les, ktorá upozornila na preradenie štátnych pozemkov pod zjazdovkami aj práve vo Zverovke - Spálenej do zóny D s najnižšou ochranou.
Návrh zonácie TANAP-u, ktorý vo februári predložilo MŽP SR do skráteného medzirezortného pripomienkového konania, kritizovala aj iniciatíva My sme les, ktorá upozornila na preradenie štátnych pozemkov pod zjazdovkami aj práve vo Zverovke - Spálenej do zóny D s najnižšou ochranou.