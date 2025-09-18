< sekcia Regióny
Združenie miest s rozdelením Levíc na dva volebné obvody nesúhlasí
Podľa iniciatívy by malo vo volebnom obvode Levice zostať 46 obcí, v novovzniknutom volebnom obvode Šahy - Želiezovce by malo byť 43 obcí.
Autor TASR
Levice 18. septembra (TASR) - Regionálne združenie miest a obcí (RZMO) Tekov zásadne nesúhlasí so zámerom rozdeliť volebný obvod Levice pre voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2026 na dva volebné obvody. RZMO združuje 46 obcí a dve mestá regiónu. Ich zástupcovia skonštatovali, že návrh na rozdelenie s nimi nikto nekomunikoval.
Iniciatívu, ktorej cieľom je zriadenie nového volebného obvodu Šahy - Želiezovce, predstavili zástupcovia viacerých obcí i podpredseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Tibor Csenger 10. septembra na mestskom úrade v Šahách. Podľa nich je Levický okres svojou rozlohou, ale aj počtom obcí najväčším v Nitrianskom kraji. S rozlohou 1551 štvorcových kilometrov je väčší ako obvody Šaľa, Topoľčany a Zlaté Moravce dokopy.
O vytvorení ďalšieho volebného obvodu v okrese Levice rokovali aj krajskí poslanci na svojom zasadnutí v máji tohto roka. O zámere sa nehlasovalo, poslanci rozhodli, že sa materiál stiahol z rokovania.
