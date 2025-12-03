Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Združenie obcí pripravuje výstavbu Tribečskej cyklomagistrály

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) už združenie oznámilo vyhlásenie verejného obstarávania.

Autor TASR
Ludanice 3. decembra (TASR) - Združenie obcí Tribečská cyklomagistrála pripravuje výstavbu cyklotrasy popri rieke Nitra v Topoľčianskom okrese. Vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) už združenie oznámilo vyhlásenie verejného obstarávania.

Týka sa prvej a druhej etapy výstavby Tribečskej cyklomagistrály. Súčasťou projektu sú rôzne stavebné objekty v katastroch 16 obcí medzi Práznovcami a Koniarovcami. Predpokladaná hodnota zákazky je 7.271.935,69 eura. Dátum otvárania ponúk je 2. januára 2026.
