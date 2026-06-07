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Združenie Podaj mi ruku pomáha takmer 12 rokov ľuďom v núdzi
Dobrovoľníci zo združenia pomáhajú viacerými spôsobmi. Prvým je zber a distribúcia darovaného oblečenia a ďalších vecí do sociálne slabších rodín.
Autor TASR
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Nitra 7. júna (TASR) - Pomoc ľuďom v hmotnej núdzi, seniorom, zdravotne znevýhodneným či rodinám je hlavnou činnosťou občianskeho združenia Podaj mi ruku v Nitre. Ako uviedla zakladateľka a štatutárka združenia Alena Letková, organizácia funguje na dobrovoľníckej báze už takmer 12 rokov a každodenne poskytuje materiálnu aj potravinovú pomoc desiatkam ľudí.
Dobrovoľníci zo združenia pomáhajú viacerými spôsobmi. Prvým je zber a distribúcia darovaného oblečenia a ďalších vecí do sociálne slabších rodín. Druhou oblasťou je pravidelné rozdávanie potravín, ktoré získava prostredníctvom Potravinovej banky Slovenska z obchodných reťazcov. Dobrovoľníci ich následne rozdeľujú ľuďom, ktorí pomoc potrebujú. „Naše občianske združenie pomáha ľuďom v ťažkej životnej situácii najmä oblečením, potravinami a v odôvodnených prípadoch aj finančne,“ priblížila Letková.
Prostriedky na pomoc získava organizácia predajom ručne vyrábaných výrobkov na jarmokoch a komunitných podujatiach. Združenie zároveň úzko spolupracuje s mestom Nitra, ktoré mu v minulosti pomohlo napríklad s financovaním dodávky na rozvoz potravín. „Momentálne sú naším najväčším problémom nedostatočné priestory. Počet ľudí, ktorí nás vyhľadávajú, rastie. Životná úroveň nie je dobrá a stále pribúda rodín, ktoré našu pomoc potrebujú. Veľmi by nám pomohli väčšie priestory, pretože súčasné kapacitne nestačia,“ skonštatovala.
Medzi klientmi združenia sú najmä seniori s nízkymi dôchodkami, zdravotne znevýhodnení ľudia a rodiny v nepriaznivej sociálnej situácii. Pred sviatkami organizácia pripravuje aj mimoriadne zbierky potravín a drogérie, z ktorých následne zostavuje balíčky pre evidovaných prijímateľov pomoci. „Teší ma, že sa pri našej práci môžeme spoľahnúť aj na podporu verejnosti. Ak sa objaví nedostatok konkrétnych vecí, prostredníctvom sociálnych sietí vyhlásime výzvu, na ktorú pravidelne reagujú školy, firmy, podnikatelia i jednotlivci,“ povedala zakladateľka združenia.
Ako doplnila, v združení aktuálne pôsobí približne 12 dobrovoľníčok. Pri jeho činnosti pomáhajú aj aktivační pracovníci z úradu práce a študenti. „Ich pomoc je dôležitá najmä pri triedení a organizovaní darovaných vecí,“ dodala Letková.
Dobrovoľníci zo združenia pomáhajú viacerými spôsobmi. Prvým je zber a distribúcia darovaného oblečenia a ďalších vecí do sociálne slabších rodín. Druhou oblasťou je pravidelné rozdávanie potravín, ktoré získava prostredníctvom Potravinovej banky Slovenska z obchodných reťazcov. Dobrovoľníci ich následne rozdeľujú ľuďom, ktorí pomoc potrebujú. „Naše občianske združenie pomáha ľuďom v ťažkej životnej situácii najmä oblečením, potravinami a v odôvodnených prípadoch aj finančne,“ priblížila Letková.
Prostriedky na pomoc získava organizácia predajom ručne vyrábaných výrobkov na jarmokoch a komunitných podujatiach. Združenie zároveň úzko spolupracuje s mestom Nitra, ktoré mu v minulosti pomohlo napríklad s financovaním dodávky na rozvoz potravín. „Momentálne sú naším najväčším problémom nedostatočné priestory. Počet ľudí, ktorí nás vyhľadávajú, rastie. Životná úroveň nie je dobrá a stále pribúda rodín, ktoré našu pomoc potrebujú. Veľmi by nám pomohli väčšie priestory, pretože súčasné kapacitne nestačia,“ skonštatovala.
Medzi klientmi združenia sú najmä seniori s nízkymi dôchodkami, zdravotne znevýhodnení ľudia a rodiny v nepriaznivej sociálnej situácii. Pred sviatkami organizácia pripravuje aj mimoriadne zbierky potravín a drogérie, z ktorých následne zostavuje balíčky pre evidovaných prijímateľov pomoci. „Teší ma, že sa pri našej práci môžeme spoľahnúť aj na podporu verejnosti. Ak sa objaví nedostatok konkrétnych vecí, prostredníctvom sociálnych sietí vyhlásime výzvu, na ktorú pravidelne reagujú školy, firmy, podnikatelia i jednotlivci,“ povedala zakladateľka združenia.
Ako doplnila, v združení aktuálne pôsobí približne 12 dobrovoľníčok. Pri jeho činnosti pomáhajú aj aktivační pracovníci z úradu práce a študenti. „Ich pomoc je dôležitá najmä pri triedení a organizovaní darovaných vecí,“ dodala Letková.