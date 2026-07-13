< sekcia Regióny
Združenie Pomoc obetiam víta návrh na vykázanie násilníka z obydlia
Predstavitelia samospráv a odborníci na ochranu obetí násilia predstavili po spoločnom stretnutí návrh, aby mali mestskí a obecní policajti kompetenciu vykázať násilníka z obydlia.
Autor TASR
Bratislava 13. júla (TASR) - Občianske združenie (OZ) Pomoc obetiam násilia víta návrh, aby mohli mestskí a obecní policajti vykázať z obydlia násilníka, ktorý ublíži obeti. Spolu s predstaviteľmi samospráv a ďalšími odborníkmi na ochranu obetí násilia predstavili túto iniciatívu minulý týždeň v nadväznosti na nedávnu vraždu ženy v Gelnici.
Ako podotkla výkonná riaditeľka združenia Iveta Schusterová, v mnohých prípadoch sa situácia pre obete nezlepšuje. „Klientka podá trestné oznámenie a zrazu sa ocitne v situácii, že je ešte viac ohrozená páchateľom násilia,“ spresnila Schusterová, podľa ktorej by pomohlo, aby bola takáto osoba pod ochranou aj mestskej polície. Rovnako apeluje na vzdelávanie pracovníkov, ktorí sa s týmito obeťami stretávajú v „prvej línii“. Výkonná riaditeľka združenia ozrejmila, že násilie sa neodohráva len pri samotnom incidente. Mnohokrát ho páchatelia vykonávajú sofistikovanejšie.
„Vo veľkej miere sa prejavuje takzvané postseparačné násilie. Čiže aj keď sa už žena rozíde a odíde z domu, často je od páchateľa prenasledovaná. Je to napríklad aj tým, že jej robí prieky na súde alebo sa jej pomstí cez deti,“ dodala Schusterová.
Predstavitelia samospráv a odborníci na ochranu obetí násilia predstavili po štvrtkovom (9. 7.) spoločnom stretnutí návrh, aby mali mestskí a obecní policajti kompetenciu vykázať násilníka z obydlia minimálne na 48 hodín tak, aby bola vzdialenosť od obete násilia najmenej 50 metrov. Reagovali tak na nedávnu vraždu ženy v Gelnici. O ich návrhu by sa podľa nich mala otvoriť odborná diskusia s tým, že by sa mohol upraviť v rámci novely zákona o obecnej polícii. Ministerstvo vnútra SR reagovalo, že tento návrh považuje za tému, ktorá si vyžaduje dôkladnú odbornú a legislatívnu diskusiu.
Ako podotkla výkonná riaditeľka združenia Iveta Schusterová, v mnohých prípadoch sa situácia pre obete nezlepšuje. „Klientka podá trestné oznámenie a zrazu sa ocitne v situácii, že je ešte viac ohrozená páchateľom násilia,“ spresnila Schusterová, podľa ktorej by pomohlo, aby bola takáto osoba pod ochranou aj mestskej polície. Rovnako apeluje na vzdelávanie pracovníkov, ktorí sa s týmito obeťami stretávajú v „prvej línii“. Výkonná riaditeľka združenia ozrejmila, že násilie sa neodohráva len pri samotnom incidente. Mnohokrát ho páchatelia vykonávajú sofistikovanejšie.
„Vo veľkej miere sa prejavuje takzvané postseparačné násilie. Čiže aj keď sa už žena rozíde a odíde z domu, často je od páchateľa prenasledovaná. Je to napríklad aj tým, že jej robí prieky na súde alebo sa jej pomstí cez deti,“ dodala Schusterová.
Predstavitelia samospráv a odborníci na ochranu obetí násilia predstavili po štvrtkovom (9. 7.) spoločnom stretnutí návrh, aby mali mestskí a obecní policajti kompetenciu vykázať násilníka z obydlia minimálne na 48 hodín tak, aby bola vzdialenosť od obete násilia najmenej 50 metrov. Reagovali tak na nedávnu vraždu ženy v Gelnici. O ich návrhu by sa podľa nich mala otvoriť odborná diskusia s tým, že by sa mohol upraviť v rámci novely zákona o obecnej polícii. Ministerstvo vnútra SR reagovalo, že tento návrh považuje za tému, ktorá si vyžaduje dôkladnú odbornú a legislatívnu diskusiu.