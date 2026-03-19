Združenie SK8 ocenilo inšpiratívne osobnosti z jednotlivých krajov
Zástupcovia samosprávnych krajov udelili ocenenia v ôsmich kategóriách, ktoré reflektujú rôzne oblasti spoločenského života.
Autor TASR
Prešov 19. marca (TASR) - Osobnosti, ktoré svojou prácou a nasadením menia život v regiónoch k lepšiemu, ocenili vo štvrtok večer na galavečere v Divadle Jonáša Záborského v Prešove. Cenu regiónov si prevzalo osem laureátov z rôznych oblastí spoločenského života. Ocenenie udeľuje Združenie Samosprávne kraje Slovenska (SK8) ako poďakovanie jednotlivcom, ktorí v uplynulom roku výrazne prispeli k rozvoju svojho okolia.
Zástupcovia samosprávnych krajov udelili ocenenia v ôsmich kategóriách, ktoré reflektujú rôzne oblasti spoločenského života. Laureáti si prevzali ocenenia v kategóriách Vzdelávanie, Kultúra, Rozvoj športu, Zdravotníctvo, Sociálne veci, Rozvoj občianskej spoločnosti, Férové podnikanie a Mimoriadne ocenenie za celoživotný prínos.
„Naša spoločnosť dnes potrebuje pozitívne vzory viac ako kedykoľvek predtým. Oceňovanie ľudí, ktorí pracujú pre svoje komunity, nám pripomína, že Slovensko stojí na tisícoch malých, ale mimoriadne dôležitých príbehoch odhodlania, zodpovednosti a občianskej angažovanosti. O to viac ma teší, že SK8 prostredníctvom ocenenia Cena regiónov dlhodobo vyzdvihuje inšpiratívnych ľudí, ktorí svojou prácou a nasadením robia naše kraje lepším miestom pre život,“ povedal šéf SK8 a predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič.
Cenu v kategórii Kultúra získal Martin Korčok za posilňovanie historickej pamäte a budovanie Múzea holokaustu v Seredi, v kategórii Vzdelávanie Pavel Fiľo za vznik regionálneho centra moderného včelárstva na Horehroní.
Matej Tóth získal ocenenie za rozvoj športu, konkrétne za O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha na podporu pohybu v regiónoch. Romanovi Sokolovi cenu udelili za kampaň na podporu prevencie rakoviny prostaty.
Iveta Mišová získala ocenenie v kategórii Sociálne veci za prvý integračný sociálny podnik pre ľudí s mentálnym postihnutím na Slovensku - Bivio. V kategórii Rozvoj občianskej spoločnosti cenu udelili Martinovi Mekelovi za aktívne zapojenie Rómov do spoločenského života na východnom Slovensku.
Tibor Vargapál získal cenu za podporu biodiverzity v rámci rovnomenného rodinného včelárstva. Mimoriadne ocenenie za celoživotný prínos získal Juraj Habovštiach za premenu oravskej firmy MTS na slovenského technologického lídra.
Podujatie sa uskutočnilo aj zásluhou podpory Európskej únie prostredníctvom Programu Slovensko a Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.
