Združenie Slatinka sa vydá po stopách stratených medokýšov

Ilustračná snímka Foto: TASR/Jozef Poliak

Dobrovoľníci Združenia Slatinka sa starajú o prírodne najcennejšiu časť parku Lanice, mŕtve rameno Hrona, už od roku 1997.

Autor TASR
Zvolen 21. februára (TASR) - Združenie Slatinka organizuje v sobotu v mestskom parku Lanice vo Zvolene prechádzku po stopách stratených zvolenských minerálnych prameňov, medokýšov. Zraz účastníkov je o 10.00 h v parku pri penzióne, odtiaľ sa vydajú cez SAD Zvolen až za čistiareň odpadových vôd a naspäť popri Hrone. Akcia je súčasťou projektu Mŕtve rameno Hrona vo Zvolene, ktorý realizuje Združenie Slatinka. TASR o tom informovala koordinátorka združenia Martina Paulíková.

Budeme sa pohybovať po meste, ale nie v celkom bežných uličkách a miestach. Dĺžka prechádzky je zhruba tri hodiny. Prosíme účastníkov o vhodné obutie a primerané oblečenie,“ uviedla Paulíková s tým, že je dobré zobrať si so sebou čaj alebo nejaké občerstvenie.

Dobrovoľníci Združenia Slatinka sa starajú o prírodne najcennejšiu časť parku Lanice, mŕtve rameno Hrona, už od roku 1997. Čistia okolie od odpadu, kosia, vysádzajú vhodné dreviny, starajú sa o cestičky. V prevádzke udržiavajú päť informačných tabúľ o prírodných lokalitách Lanice, Dolné Lanice a o údolí Slatiny nad Zvolenom. Tradične usporadúvajú rôzne akcie pre verejnosť priamo v parku.

„Naším cieľom v tomto roku je zlepšiť stav okolia jazierka a do jeho ochrany aktívne zapojiť poslancov mesta, odborníkov i verejnosť. Na dobrovoľníckych brigádach vysadíme nové stromy, obnovíme mostíky cez zamokrenú časť lokality, informačné tabule aj búdky pre vtáky a netopiere. Na základe monitoringu lokality, ak to bude potrebné, usporiadame spoločné kosenie inváznych druhov bylín a čistenie od odpadu. Na záver projektu na jeseň 2026 chceme zorganizovať komunitnú akciu Deň pre Lanice,“ doplnila Paulíková.
