Združenie Storm dostalo z ulíc Nitry tisícky použitých striekačiek

Nitra 19. apríla (TASR) – Občianske združenie Storm v Nitre zlikvidovalo od januára do marca 2021 tisícky použitých injekčných striekačiek. Tie by inak skončili na verejných priestranstvách.



Pracovníci združenia počas prvého štvrťroka absolvovali tri pravidelné výjazdy do ulíc Nitry, na základe podnetov od obyvateľov ďalších 12. „Počet zlikvidovaných injekčných striekačiek počas zberov bol 54 kusov, ďalších sedem bolo odložených do nádob Fixpoint. Lokality, v ktorých boli nájdené injekčné striekačky, sú okolie autobusovej a železničnej stanice, Petzwalova ulica a okolie polikliniky na Klokočine,“ uviedla radnica.



Najviac použitých injekčných striekačiek sa združeniu Storm podarilo vyzbierať na základe ich znalostí terénu a v spolupráci s užívateľmi drog. Ako informoval magistrát, týmto spôsobom bolo zlikvidovaných 11.926 striekačiek.