Združenie STORM v Nitre zlikvidovalo 31.665 injekčných striekačiek
Najčastejšie sa voľne pohodené striekačky nachádzajú v okolí autobusovej a železničnej stanice, ale aj na Rázusovej ulici.
Autor TASR
Nitra 8. januára (TASR) - Združenie STORM v spolupráci s osobami užívajúcimi drogy v Nitre v minulom roku bezpečne zlikvidovalo 31.665 kusov injekčného materiálu, ktorý by mohol predstavovať potenciálne riziko pre verejné zdravie. Potvrdil to Pavol Ščasný zo združenia.
Z verejných priestranstiev v meste bolo odstránených 198 kusov voľne pohodených injekčných striekačiek. Na základe podnetov od obyvateľov bolo odstránených 60 kusov, ďalších 138 kusov odovzdali ľudia do fixpointov. Najčastejšie sa voľne pohodené striekačky nachádzajú v okolí autobusovej a železničnej stanice, ale aj na Rázusovej ulici.
Prevencii rizikového správania a práci s rôznymi cieľovými skupinami v Nitre sa Združenie STORM venuje od roku 2002. V spolupráci s mestom Nitra realizuje program Bezpečne v komunite. Jeho cieľom je znižovať zdravotné a bezpečnostné riziká vo verejnom priestore a chrániť obyvateľov mesta.
Súčasťou programu je vyhľadávanie a bezpečná likvidácia voľne pohodeného injekčného materiálu, ale aj aktívna spolupráca s komunitou. Nálezy môžu nahlasovať aj samotní obyvatelia mesta, pomáhajú tak chrániť verejný priestor.
