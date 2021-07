Združenie STORM začalo poskytovať mobilné poradenstvo k téme drog

Nitra 14. júla (TASR) – Združenie STORM rozbehlo v Nitre novú aktivitu, bezplatné mobilné poradenstvo pre ľudí, ktorých sa dotýka téma užívania drog. Občania dostávajú v týchto dňoch do poštových schránok letáky s informáciou o tom, kedy a kam môžu volať a obrátiť sa na odborníka. „Chceme dostať do povedomia možnosť pomoci najmä pre blízke osoby ľudí, ktorí užívajú drogy, alebo sami experimentujú a nevedia, na koho sa môžu obrátiť,“ informoval štatutárny zástupca združenia Pavol Ščasný.



Letáky s informáciami budú distribuované do septembra do sídliskových lokalít mesta prostredníctvom Slovenskej pošty v celkovom náklade 30.000 kusov. Na letáku sú zároveň uvedené aj informácie o tom, ako postupovať, keď niekde obyvateľ nájde pohodenú injekčnú striekačku. „Stačí, keď nám zavolá, napíše na facebook Bezpečne v komunite Nitra a my ju bezpečne zlikvidujeme. Za posledný pol rok sme takýmto spôsobom zlikvidovali 21 kusov injekčného materiálu,“ potvrdila Vesna Tomašik, koordinátorka Bezpečne v komunite Nitra.



Každý záujemca o poradenstvo a pomoc môže zavolať alebo napísať SMS na telefónne číslo 0905788275. „My sa mu ozveme, zistíme problém a dohodneme ďalšie riešenie. Buď ho nakontaktujeme na ďalšie pomáhajúce organizácie, alebo budeme v poradenstve pokračovať my, či už osobne, telefonicky alebo on-line,“ skonštatoval Ščasný. Podľa jeho slov súvisí vyššia miera experimentovania či užívania drog aj s pandémiou ochorenia COVID-19. „Sociálnym poradenstvom chceme podchytiť práve tú skupinu ľudí, ktorí nevedia ako ďalej, nemajú sa na koho obrátiť alebo sa boja navštíviť inštitúciu,“ uviedol Ščasný.



Združenie STORM pracuje v téme prevencie drog v meste Nitra už viac ako 19 rokov. Poskytuje anonymné sociálne poradenstvo ľuďom užívajúcim drogy a zároveň chce posilniť povedomie o pomoci aj medzi bežnými obyvateľmi mesta.