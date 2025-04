Združenie STORM zlikvidovalo v Nitre 7000 injekčných striekačiek

Nitra 9. apríla (TASR) - Združenie STORM počas prvých troch mesiacov tohto roka v Nitre bezpečne zlikvidovalo viac ako 7000 kusov injekčných striekačiek spojených s užívaním drog. V rámci programu Bezpečne v komunite bolo zlikvidovaných 79 kusov striekačiek pohodených vo verejnom priestore, informoval riaditeľ združenia Pavol Ščasný.



Časť z pohodených injekčných striekačiek nahlásili samotní obyvatelia mesta, časť vhodili občania do fixpointov na autobusovej stanici a Petzwalovej ulici. Práve tieto dve lokality patria spolu so železničnou stanicou k najrizikovejším v rámci mesta.



V rámci programu Krok vpred v spolupráci s osobami užívajúcimi drogy bolo bezpečne zlikvidovaných 7094 kusov injekčného materiálu, ktorý by inak mohol predstavovať riziko pre verejné zdravie. „Zabezpečením zberu minimalizujeme počet náhodných poranení a riziko možného prenosu ochorení ako žltačka či HIV,“ povedal Ščasný.



Združenie STORM vzniklo v roku 2002. Venuje sa prevencii rizikového správania rôznych cieľových skupín. Cieľom je prispieť k riešeniu najmä drogovej problematiky.