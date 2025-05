Združenie sudcov Za otvorenú justíciu odsudzuje útok na sudkyňu

Bratislava 7. mája (TASR) - Združenie sudcov Za otvorenú justíciu (ZOJ) bez ohľadu na motív páchateľov dôrazne odsudzuje stredajší útok na sudkyňu v Turčianskych Kľačanoch. Vyjadrilo plnú podporu napadnutej kolegyni a jej blízkym a verí, že skutok sa podarí objasniť a vyšetriť v čo najkratšom čase. TASR o tom informovala hovorkyňa ZOJ Katarína Javorčíková.



Znepokojenie vyjadrilo aj Združenie sudcov Slovenska (ZSS). „Život, zdravie, sloboda a bezpečnosť každého patria medzi základné spoločenské hodnoty, ochrana ktorých tvorí podstatu sudcovského povolania. Združenie sudcov Slovenska preto s o to väčším znepokojením prijalo informáciu o fyzickom útoku na našu kolegyňu v jej obydlí a je pripravené poskytnúť jej pomoc a podporu,“ uviedol prezident združenia František Mozner.



Zároveň ZSS považuje za kľúčové – a v tomto smere apeluje na príslušné orgány – aby bol náležite objasnený motív tohto útoku. Ak by totiž súvisel s výkonom funkcie sudkyne, bol by to podľa združenia útok ohrozujúci nielen individuálnych sudcov, ale i slovenskú justíciu ako celok.



Polícia intenzívne pátra po páchateľoch stredajšieho ranného lúpežného prepadnutia 60-ročnej ženy v rodinnom dome v Turčianskych Kľačanoch v okrese Martin. Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie vo veci zločinu lúpeže a prečinu porušovania domovej slobody. Podľa medializovaných informácií bola sudkyňa prepadnutá dvomi neznámymi mužmi.